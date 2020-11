Beste Jesse,

Omdat Kauthar Bouchallikht op de kandidatenlijst van GroenLinks staat, zal Meindert Fennema geen GroenLinks stemmen, zo schreef hij op Joop.nl. Ik zou daar niet wakker van liggen. Fennema geeft blijk van een tunnelvisie en laat zien dat hij nuances over religie en godsdienst niet begrijpt. Ook weigert hij in te zien dat de beschuldigingen richting Bouchallikht zijn gebaseerd op suggesties. Als inderdaad oude witte mannen vertrekken, en jonge idealistische vrouwen zich beschikbaar stellen, doet GroenLinks precies waar het ooit voor is opgericht: de wereld veranderen.

Ten eerste schrijft Fennema dit: “Als een jonge vrouw zich met een hoofddoekje op de pasfoto laat zetten geeft zij daarmee aan dat zij de beginselen van de islam omarmt. Dat zijn de mijne niet, en zeker niet op het gebied van de man-vrouw verhoudingen.” Fennema spreekt hier over ‘de islam’. Dat is natuurlijk een gotspe. De Islam bestaat niet. Wel zijn er talloze moslims die ieder op hun eigen wijze vorm geven aan hun geloof. Lees bijvoorbeeld eens dit artikel dat Bouchallikht zelf schreef over feminisme en islam.

Vervolgens gaat het over het bericht van Carel Brendel dat Bouchallikht ondervoorzitter was van FEMYSO. Dit is een organisatie van moslimstudenten, gesubsidieerd door de EU en een officieel gesprekspartner van de Europese Commissie. Natuurlijk bestaan er in de moslimwereld of christenwereld allerlei dwarsverbanden, en zijn er linken te leggen met conservatieve bewegingen. Maar dit is nog geen reden Bouchallikht af te serveren.

Laat ik een voorbeeld geven. Zelf ben ik als linkse en vrijzinnige christen actief lid van de Protestantse Kerk in Nederland en overigens ook van GroenLinks. Binnen de Protestantse Kerk is één predikant die onbeschaamd Forum voor Democratie steunt, terwijl die partij weer banden heeft met fanatieke antisemieten. Ik zou dus als lid van de Protestantse Kerk zomaar een antisemiet kunnen zijn, maar ben dat allerminst – hoewel ik (om het sommigen nóg moeilijker te maken) wel zeer kritisch ben over de huidige politiek van Israël. Ook is er binnen mijn Protestantse Kerk een stroming waar vrouwen geen functie als predikant of kerkelijk bestuurslid kunnen vervullen en waar SGP gestemd wordt. Zelf hoor ik echter bij de andere, grotere stroming binnen de Protestantse Kerk waar dit juist wel kan. Enfin, door te associëren en generaliseren kun je iemand makkelijk verdacht maken, zeker als iemand moslima is.

Door flink te associëren kun je karaktermoord op iemand plegen, zonder dat iemand zijn of haar eigen verhaal heeft kunnen vertellen. Bovendien: het stoppen van Bouchallikht bij FEMYSO was al gepland voordat ze de nationale haatcampagne over zich heen kreeg; haar termijn zit er per 1 december gewoon op. Dat zij zich “schielijk uit het bestuur van de FEMYSO heeft teruggetrokken” is daarom een uiterst valse suggestie.

Wat Meindert Fennema doet is mensen vastpinnen op een gestolde, vermeende groepsidentiteit. Een moslima met een hoofddoek zou niet progressief kunnen zijn. Sterker nog: iedereen die niet zo zuiver seculier en areligieus is als Fennema, past niet bij GroenLinks. Precies van dit ouderwetse denken moet GroenLinks afscheid nemen en daarom is het goed dat oude, witte mannen afzwaaien en jonge, idealistische vrouwen de partij komen versterken.

Ten slotte: ik begrijp dat veel mensen het moeilijk vinden om in te zien dat Kauthar Bouchallikht zowel moslima is als actief GroenLinkser. Kritische vragen mogen er zijn. En die mogen (moeten) ook beantwoord worden. Ik hoop daarom dat Bouchallikht, na alle laster die zij over zich heen heeft gekregen, nu ook een podium krijgt in dagbladen en op televisie (zonder hijgerige en xenofobe pitbulls tegenover haar) om in alle rust uit te leggen wat haar drijft en beweegt.

Ik heb alle vertrouwen dat Bouchallikht dit verhaal goed voor het voetlicht kan brengen. GroenLinks is immers een partij waar mensen vanuit diverse tradities en inspiratiebronnen willen werken aan een groene, sociale en vrijzinnige maatschappij. Voorbij elke vorm van religieuze of seculiere zelfgenoegzaamheid.