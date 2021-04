Wat als Omtzigt zelf erg toe was geweest aan een functie elders?

Wat als Ollongren niet positief was getest?

Dan had haar chauffeur minder gevaar gelopen

Wat als er een ander blaadje bovenop had gelegen?

Dan had dat misschien nog onthullender nieuws opgeleverd

Wat als die ANP-fotograaf had besloten niks met die foto te doen?

Dan had hij dat besluit kunnen gebruiken bij een cursus journalistieke ethiek

Wat als er geen doorzichtige mapjes waren uitgevonden?

Dan was dat jammer geweest voor de voorstanders van transparantie

Wat als Omtzigt zelf erg toe was geweest aan een functie elders?

Dan kan die daar nu naar fluiten

Wat als Rutte had gezegd dat hij wel er wel herinneringen aan had?

Dan had hij gelogen

Wat als dat tot zijn vertrek leidt?

Dan wordt hij vervangen door een minister-president in een broekpak die weer andere fouten gaat maken

Wat als mijn tante wieltjes had gehad?

Dan kon ze rijden

Wat als Pasen en Pinksteren op één dag vallen?

Dan was dit allemaal nooit gebeurd