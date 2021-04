Het is zeer, zeer de vraag of het nu nog zal lukken alle Nederlanders op 1 juli hun eerste prik tegen corona te geven. Uiteraard beweert De Jonge van wel, maar hij is gedwongen er daarbij vrolijk op los te liegen

Miljoenen Nederlanders zullen naar verwachting vanavond weer voor de televisie zitten om naar de coronapersconferentie van premier Mark Rutte en vicepremier Hugo de Jonge te kijken. Waarom ze dat doen kun je je afvragen, want iets wat je nog niet wist hoor je nooit. De inhoud wordt elke keer van te voren naar de media gelekt, zodat verrassingen uitgesloten zijn. Bij vorige gelegenheden gebeurde dat nog door anonieme bronnen, zoals gebruikelijk bij een lek, maar ongetwijfeld wel in opdracht van Rutte en De Jonge. Deze keer wordt de schijn niet eens meer opgehouden. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft de kern van het verhaal van de (demissionaire) premier en vicepremier gewoon meegedeeld: anders dan eerder voorgespiegeld gaat het openen van de terrassen en het opheffen van de avondklok per 21 april niet door.

Geen nieuws dus vanavond, laat staan goed nieuws. Toch belooft de uitzending om twee redenen interessant te worden. De eerste betreft Rutte. Zelden, misschien wel nooit, is een premier zo in opspraak geraakt als hij, maar hij gaat gewoon verder, alsof er niets gebeurd is. Zou iemand in de zaal straks durven te beginnen over de affaire-‘Omtzigt, functie elders’, die alle opschudding heeft veroorzaakt? Ik hoop het wel, al koester ik weinig illusies over het antwoord. Rutte zal wel zeggen dat de kwestie niet het thema van de persconferentie vormt en dat hij er dus niet op in hoeft te gaan. Niettemin ben ik benieuwd naar de exacte woorden die hij kiest en het gezicht dat hij trekt als hij ze uitspreekt.

Maar minstens zo interessant als het optreden van Rutte wordt dat van zijn hulpje, De Jonge. Die heeft eind vorige week voor een enorm probleem gezorgd door het vaccineren van 60-minners met AstraZeneca te verbieden. Hij deed dat op aanbeveling van de Gezondheidsraad, want De Jonge volgt altijd gehoorzaam alle adviezen op, ook als ze (zoals in dit geval) afkomstig zijn van een hopeloos verdeeld adviesorgaan. En als ze – voorzichtig geformuleerd – uiterst betwistbaar mogen heten.

Iedereen snapt dat het besluit om 60-minners niet meer op de geplande manier in te enten grote gevolgen heeft voor het vaccinatiebeleid. Het is zeer, zeer de vraag of het nu nog zal lukken alle Nederlanders op 1 juli hun eerste prik tegen corona te geven. Uiteraard beweert De Jonge van wel, maar hij is gedwongen er daarbij vrolijk op los te liegen. Zo houdt hij glashard staande dat hij nooit ‘1 juli’ heeft gezegd. ‘Ik heb het altijd heel consequent over “begin juli” gehad.’ Het is vervelend voor de bewindsman, maar een filmpje van de persconferentie van 8 maart bewijst dat hij wel degelijk de datum van 1 juli genoemd heeft. Mogelijk zal de chef corona zich verdedigen met het excuus dat hij daaraan ‘geen actieve herinneringen’ heeft. Misschien waagt hij het zelfs aan te voeren dat hij destijds ‘naar eer en geweten’ heeft gelogen. Maar niemand zal hem geloven. Niet iets waarover hij zich zorgen hoeft te maken overigens. Niemand geloofde Rutte, en toch zit die nog steeds in het Torentje.

Maar laten we nu eens veronderstellen dat De Jonge echt de woorden ‘begin juli’ heeft uitgesproken. Dat is een vrij ruim en ook vaag begrip. Wanneer is het niet meer ‘begin juli’? Op de vijfde van die maand? Op de tiende? Ik vrees dat De Jonge met ‘begin juli’ eind oktober of zoiets bedoelt. En dat hij een heleboel smoesjes klaar heeft om tegen die tijd te betogen dat het mislopen van zijn doelstelling niet aan hem heeft gelegen.