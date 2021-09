Wat Douwe Bob en andere CoronaCheck-weigeraars niet begrijpen

Het gaat dus niet om mensen buitensluiten, het gaat er juist om alle mensen zorg te kunnen bieden. Het gaat om ervoor zorgen dat iedereen in Nederland naar het ziekenhuis kan als het nodig is.

Er is een corona-pandemie. Hierdoor zijn de ziekenhuizen te vol, als we geen maatregelen nemen. Dan kunnen bijvoorbeeld operaties niet doorgaan. Om te zorgen dat ziekenhuizen open blijven voor operaties, moeten we verspreiding van het virus voorkomen. Dat kan door:

Lockdowns

Een vaccinatiegraad boven de 90%

Een vaccinatiegraad boven de 90% is op dit moment alleen bereikbaar met een verplichting. Dat willen we niet, want iedereen heeft het beschikkingsrecht over zijn eigen lichaam. Dat vinden we in Nederland zo belangrijk, dat we uitwijken naar andere opties.

Een lockdown willen we ook niet meer. De mentale impact is te zwaar.

Met de CoronaCheck app voorkomen we dat een volledige lockdown nodig is. Mensen die potentieel het virus verspreiden (niet-gevaccineerden), moeten eerst een test doen voor ze naar drukke plaatsen gaan. Dit doen we dus omdat we 1. Geen lockdown willen en 2. We allemaal willen dat de operatie van je tante doorgaat.

Het gaat dus niet om mensen buitensluiten, het gaat er juist om alle mensen zorg te kunnen bieden. Het gaat om ervoor zorgen dat iedereen in Nederland naar het ziekenhuis kan als het nodig is.

Als je als artiest je tour cancelt, wat zeg je daarmee? Dat je geen testen voor toegang wil? Dan zeg je indirect je het niet erg vindt als operaties weer niet door kunnen gaan. Dat je het niet erg vindt dat zorgverleners massaal overspannen raken door de druk die we als maatschappij op hen leggen.

Dat testen voor toegang is niet voor de lol, dat heeft een hele belangrijke reden.