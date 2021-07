Opnieuw reageerde Nederland geschokt op afschuwelijke beelden die zijn gemaakt in een slachthuis. Runderen en varkens worden ernstig mishandeld, geslagen met peddels en bewerkt met een stroomstootapparaat. Een kreupel varken wordt aan zijn oren door het slachthuis getrokken. Waar kennen we dit soort beelden van? Houdt het dan nooit op?

Dit zijn geen incidenten bij slachterij Gosschalk in het Gelderse Epe. Iedere dag worden hier zo’n 5000 varkens en 600 runderen geslacht. Er moet tempo gemaakt worden. Het kost 100 euro per minuut als de slachtlijn stil komt te liggen. Vorige week werd bekend dat we meer dan ooit de slager van Europa zijn, dus er moet vooral doorgewerkt worden.

Inspecteur-Generaal Maarten Ruys van de NVWA raakt geëmotioneerd bij het zien van de beelden:

Dit is afschuwelijk, dat je zo met levende wezens omgaat. Ik schrik hier ontzettend van. We hebben het bedrijf al langer op de radar staan en de afgelopen periode zijn er ook al diverse waarschuwingen en boetes opgelegd vanwege dierenwelzijn, maar dat het zo erg was wisten we niet.

Hou toch op. Vorig jaar, net voor zijn aantreden, werden soortgelijke beelden gepubliceerd door dierenwelzijnsorganisatie Ongehoord. Ik deed aangifte bij de politie, niet alleen tegen het slachthuis maar ook tegen de NVWA. Dieren werden ernstig mishandeld onder toeziend oog en zelfs met medewerking van toezichthouders van de NVWA. Wat is er met mijn aangifte gebeurd om herhaling te voorkomen?

Als het mijn verantwoordelijkheid was geweest als hoofd van een toezichthoudende organisatie had ik de schuldigen meteen op non-actief gezet, een onderzoek geëist, aangifte gedaan. Stel je ter vergelijking eens voor dat dit soort beelden naar buiten zou komen over hoe een overheidsinstantie met ouderen of kinderen zou omgaan. Maar ook nu valt de medewerkers van de NVWA niets te verwijten, zo meent Ruys: “Er zijn eerder boetes opgelegd. Uiteindelijk is het bedrijf zelf verantwoordelijk om beter met de dieren om te gaan.”

Zo’n uitspraak is toch om helemaal niet goed van te worden? Dit is de baas van de toezichthoudende organisatie. In een debat een jaar geleden in de Tweede Kamer over misstanden in slachthuizen en de rol van de NVWA gaf de minister aan dat deze problemen bij de NVWA moeten worden opgelost. Naar elkaar wijzen en ondertussen gaat de ellende voor de dieren gewoon door. En dat in een zogenaamd beschaafd land als Nederland. Gelukkig grijpt de NVWA hard in, zo laat Ruys weten. Vanaf nu moet er altijd een dierenarts van de NVWA aanwezig zijn. Nou dat heeft dus geen zin, want die waren ook aanwezig toen deze beelden werden gemaakt.

En wat dacht je van de dierenartsen die bedreigd worden? Die, als ze boetes willen schrijven, vaak worden tegengewerkt door collega’s. Ik heb inmiddels genoeg klokkenluiders gesproken en er is in opdracht van de minister zelfs uitgebreid onderzoek gedaan naar de verziekte cultuur binnen de NVWA. Allesbehalve een veilige werkomgeving als je echt wil doen waarvoor je bent aangenomen, namelijk ingrijpen waar nodig.

Wanneer gaat iedereen zich nu eindelijk realiseren dat deze misstanden geen uitzonderingen zijn maar dat er in slachthuizen sprake is van structurele misstanden? En die los je niet op met cameratoezicht en glazen muren zolang wij er als landje trots op zijn dat we al decennia de slager van Europa zijn en een totaal verziekte industrie hebben gecreëerd. Met een toezichthouder die verstrengeld is met de industrie en keer op keer bewijst geen toezicht te kunnen en willen houden. Een land waar aangifte doen van verwijtbaar, zeer ernstig dierenleed langzamerhand een doekje voor het bloeden lijkt te zijn.

Tijd dat de vee-industrie en toezichthouder NVWA volledig op de schop gaan!

Dit artikel verscheen eerder op Houseofanimals.nl