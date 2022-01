Op mezelf wonen is voor mij één van de belangrijkste dingen die ik zelfstandig kan, nu duidelijk is dat ik door mijn beperking niet kan werken

Sinds het kabinet Rutte IV is beëdigd maak ik me zorgen om de Wajong en deze zorgen blijken opnieuw terecht. Had je gedacht dat ze na de 5% korting de Wajong nu wel met rust zouden laten, niks is minder waar. Alweer lees ik verontrustende berichten en willen ze korten op de korting die je krijgt voor de belastingen.

Het voelt ontzettend oneerlijk en het maakt dat ik bang ben voor de toekomst. Op het moment lukt zelfstandig wonen nét, mits ik niet al te veel gekke dingen doe naast de vaste lasten betalen. In een Wajong kun je overleven en net rondkomen maar het is zeker geen vetpot.

Nu kan ik hier op zich wel mee leven, ik heb geleerd om tevreden te zijn met de kleine dingen in het leven. Desondanks moet er écht niet meer gekort worden op de Wajong wil ik mijn rekeningen kunnen blijven betalen. Op mezelf wonen is voor mij een van de belangrijkste dingen die ik zelfstandig kan, nu duidelijk is dat ik door mijn beperking niet kan werken. Het zou voor mij en vele anderen die zelfstandig wonen een ramp zijn als er nog meer gekort gaat worden.

Ik wil dolgraag meedoen en mijn steentje bijdragen in de samenleving, maar op deze manier wordt meedoen juist onmogelijk gemaakt. De vorige keer dat de 5% korting erdoorheen ging in 2017 kwam ik in een depressie terecht. Ik hoop dat dit niet opnieuw gaat gebeuren, ik zit immers niet voor m’n zweetvoeten in de Wajong.