Zorgverleners in Nederland hebben zelden zoveel aandacht gehad als het afgelopen jaar. Het gaat over applaus en agressie, over ziekteverzuim, wel of geen bonus of loonsverhoging. Over wel of niet vaccineren, over werkdruk en een dreigende ‘code zwart’. En het gíng over werken zonder voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Over dat laatste moet het opnieuw gaan.

Het aantal besmettingen van zorgmedewerkers loopt op. Volgens het RIVM is inmiddels maar liefst 16% van alle personen met een positieve testuitslag zorgmedewerker. Er zijn, voor zover we weten, zo’n 100.000 zorgmedewerkers besmet geraakt. Het ziekteverzuim in de zorg is door corona gestegen, binnen sommige zorgorganisaties tot boven de 10%. Dat betekent dat in december ongeveer 70 duizend zorgmedewerkers niet inzetbaar waren. Laat deze cijfers, en het effect ervan op mensenlevens, even tot je doordringen.

Dan zou je denken dat we er alles aan doen om zorgverleners maximaal te beschermen tegen mogelijke besmetting. Dat is helaas niet zo. Nu weten we nog lang niet alles over de werking van maskers (de medische term voor mondkapjes), maar in de zorg worden meerdere type maskers gebruikt. Sommige beschermen vooral de patiënt tegen besmetting, anderen beschermen de patiënt én de zorgverlener. In de huidige RIVM-richtlijnen wordt het type masker dat ook de zorgverlener beschermt (het zogenaamde FFP2-masker), enkel geadviseerd bij zogenaamde ‘hoog risico handelingen bij patiënten die van COVID-19 ziek en/of verdacht zijn’. (Denk bijvoorbeeld aan intuberen.) Deze richtlijn is te vaag en biedt onvoldoende bescherming. Juist omdat de gemuteerde variant van het virus uit Engeland vele malen besmettelijker is. Laten we dus uitgaan van het principe better safe than sorry, en een richtlijn opstellen die voorschrijft dat het best mogelijk beschermende masker gedragen wordt bij het werken met patiënten (die mogelijk besmet zijn) met COVID. Dit is ook waar de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voor pleit, en wat landen om ons heen, waaronder Duitsland en Engeland, al standaard hebben ingevoerd. Het ministerie van VWS geeft aan dat er geen tekorten zijn aan FFP-2 maskers. Sterker: er zijn 25 miljoen in opslag en 44 miljoen besteld.

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over het vaccinatiebeleid werd een motie ingediend om ook in Nederland het werken met beter beschermende maskers op te nemen in de RIVM-richtlijnen. Alle partijen stemden voor, behalve de huidige coalitiepartijen en daarmee werd het zinnige voorstel van tafel geveegd.

Door niet kritisch te durven kijken naar de richtlijnen die zorgverleners én daarmee hun patiënten moeten beschermen, houdt het kabinet eigenwijs vast aan eerder vastgesteld beleid. Er dreigt een herhaling van zetten: eerder werden RIVM-richtlijnen te laat aangepast aan de praktijk en werkten zorgverleners onvoldoende beschermd in de frontlinie. Het is hoog tijd dat we hen beter gaan beschermen, en daarmee ook de mensen voor wie zij werken. Kabinet: laat opnieuw kijken naar de richtlijnen, doe wat nodig is om onze zorgverleners beter te beschermen.