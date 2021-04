Fons Burger

Dat er uit de ministerraad regelmatig wordt gelekt weten we natuurlijk al. Dat is een soort nieuwe manier geworden om ons als volk te voor te bereiden op ongelukkige maatregelen. Het gebeurt bijvoorbeeld al wekelijks met maatregelen voor corona, ruim voor de persconferentie. Een ‘ernstig misdrijf’ wordt er nu van de daken geschreeuwd, dat dus wekelijks– in commissie- wordt gepleegd.

Maar dit keer dus een keer niet in commissie, althans dat mogen we zo maar aannemen. Wie heeft er gelekt?

Een ambtenaar die de notulen heeft bijgehouden tijdens de vergadering? Erg onwaarschijnlijk. Natuurlijk kan het zijn dat iemand zoveel gewetensbezwaar heeft opgebouwd tijdens het wekelijkse gekonkel, dat hij of zij moet notuleren, dat de stoppen bij zijn doorgeslagen. Maar dan had die notulist zich wel kenbaar gemaakt. Of was die allang geslachtofferd als ze een zo voor de hand liggende persoon als zondebok beschikbaar was.

Binnen het CDA hoeven we niet lang te zoeken. Wopke zelf was het zeker niet, deze lekkage is het einde van zijn carrière in de politiek. Hugo zou nog wel in aanmerking komen maar het lijkt er niet op dat hij, bij de nieuwe verkiezingen binnen het CDA gaat winnen van Pieter Omtzigt en staat hij bovendien niet eens op de lijst. Grapperhaus kwam ook nog even voor op de verdachtenlijst maar die lijkt me niet slim genoeg om deze misdaad geheim te houden met al zijn blunders in het verleden. Net als de Jonge wil ie straks een ‘functie elders’ en dan ga je dit soort lekken niet in je kabinet schieten.

De kabinetsleden van D66 vallen ook af. Kaag had geen actieve herinnering over haar aanwezigheid tijdens de vergaderingen, misschien zat ze in Niger? Een beetje Googelen en het raadplegen van de presentielijst hadden haar geheugen snel kunnen opfrissen: ze was er dus wel en was kennelijk niet degene die nog heeft tegengestribbeld, anders had ze dat nog wel geweten. Vooralsnog is er voldoende sympathie bij de resterende D66 kabinetsleden om Kaag niet te erg af te vallen. Stientje (van Veldhoven) en Ingrid (van Engelshoven) gaan hun NieuweLeiderschapLeider geen dolk in de rug steken.

Ollongren leek natuurlijk even een verdachte bij uitstek gezien haar ervaring met lekken. Maar vanwege de tranen die er bijna rolden bij haar spijtbetuiging heb ik haar maar afgestreept.

Bij de CU hoeven we het ook niet te zoeken. Ze waren wel even verdacht omdat hun partijleider Rutte heeft afgedankt. Maar Carola (Schouten) zit gewoon haar tijd uit, heeft er genoeg van om de kop van jut te zijn in de stikstofcrisis en Arie (Slob) is te onbelangrijk om zoiets belangrijks te doen. Bovendien gaan de CU’ers hun christenbroeders bij het CDA niet te kakken zetten met uitgelekte notulen.

Blijft de VVD over.

Wiebes kan natuurlijk een beetje natrappen maar heeft waarschijnlijk na zijn aftreden geen toegang meer tot het archief. Stef Blok, Sander Dekker, Tamara van Ark, Cora van Nieuwenhuizen zouden het geweest kunnen zijn maar dan alleen in opdracht van de grote baas.

Juist. Er blijft nog maar een mogelijke dader over. Mark Rutte.

Alibi: Geen. Hij was erbij en heeft toegang tot alle stukken als MP. Motief: het verbeteren van zijn positie bij de formatie. Is hij door zijn leugens in een totaal onderliggende positie terecht gekomen, door deze move zijn de belangrijke tegenspelers Kaag en Hoekstra nu ook de sjaak. Hoekstra omdat hij degene is die heeft zitten klagen over Omtzigt en Kaag omdat ze met haar praatjes over nieuw leiderschap totaal ongeloofwaardig is geworden.

Gelegenheid; Dankzij zijn goede close contacten met de media (zijn ex-flirt Marieke Elsinga enzijn all-time-buddy Jort Kelder) heeft hij voldoende betrouwbare achterdeuren in televisieland.

Verdachte omstandigheid: Als MP had hij toch onmiddellijk de politie, AIVD, rijksrecherche en wie dan ook opdracht moeten geven om een onderzoek te doen naar dit “ernstige misdrijf”.

Biden heeft onze MP niet uitgenodigd om bij de belangrijkste klimaattop van dit decennium aanwezig te zijn. Of Rutte heeft afgezegd omdat hij wel wat ‘beters’ te doen had?

Dat vind ik pas een echt ernstig misdrijf.

Er is maar een oplossing nu: Nieuwe verkiezingen.

Een minuut voor twaalf: tijd voor écht nieuw leiderschap