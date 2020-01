De afkeer van naakt douchen en de in Nederland gebruikelijke gymkleding heeft niets met de islam te maken maar alles met de seksuele obsessie van een aantal moslims die in hun God geen bevrijder zien maar een onderdrukker.

Imen en Ahad zijn nog geen bekende Nederlanders maar dat gaat veranderen. Ongetwijfeld hengelen de talkshowredacties al naar hun aanwezigheid. Zij hebben een grote petitie met duizenden handtekeningen op touw gezet voor zediger kleding tijdens de gymles op de Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW). Veel leerlingen, vooral meisjes, vinden immers het verplichte T-shirt en het korte broekje te onbedekt. Dit alles is verwant aan de groeiende afkeer van naakt douchen onder teeners en twens.

Overigens heeft de leiding van de ISW het verzoek afgewezen: wijdere en bedekkender kleding tijdens de gymles is gevaarlijk want dan kun je door de plooien ergens achter blijven haken en een lelijke smak maken. Zo wist de directie de werkelijke reden achter de petitie te omzeilen: de obsessie van veel moslims met seks, want dat zit er achter. Anders hadden de initiatiefnemers van de petitie wel Marvin en Kees geheten of wat mij betreft Chantal en Imen.

Lees nog eens goed wat hier staat: de obsessie van veel moslims met seks. NIET de obsessie van de islam met seks. De Arabische beschaving heeft een indrukwekkende hoeveelheid erotische poëzie opgeleverd waarvan een gedeelte door de schrijver Hafid Bouazza voor Nederlanders toegankelijk is gemaakt. Grijp anders naar de oorspronkelijke sprookjes van Duizend en Een nacht of laat U inspireren door het standaardwerk voor de slaapkamer, De Geparfumeerde Tuin. De eerste zin van laatstgenoemd boek luidt:

“Geloofd zij God, die het grootste genot voor de man heeft gelegd in de lichaamsdelen van de vrouw en de lichaamsdelen van de man er toe heeft bestemd om vrouwen het grootste genot te verschaffen.”

Alstublieft.

Er bestond – en bestaat – in de wereld van de islam een zeer uitgebreide homocultuur, die eveneens tot prachtige literatuur heeft geleid.

Helaas heeft binnen de gemeenschap van de moslims een stroming veld gewonnen die in seks bandeloosheid ziet. Jongens en meisjes worden zoveel mogelijk uit elkaar gehouden. Geslachtsgemeenschap en het meeste wat daaraan voorafgaat zijn alleen maar toegestaan tussen getrouwde mannen en vrouwen in de beslotenheid van hun eigen huis. Homoseksualiteit is uit den boze.

Dat is allemaal niet uniek: preutsheid en maagd blijven tot je trouwdag was ook onder Nederlandse christenen tot in de jaren zestig de norm. Reclamebureaus maakten voor bepaalde advertenties kuisere versies omdat ze anders door de katholieke en protestant-christelijke media geweigerd zouden worden. Vrouwen gingen met bedekt hoofd naar de kerk zoals de apostel Paulus het had voorgeschreven. Homoseksueel gedrag is in 1911 door de katholieke minister Regout buiten de wet gesteld evenals pornografie.

Nu ik er over nadenk: na het schoolzwemmen moesten we in het Sportfondsenbad eigenlijk allemaal onder een – ijskoude – douche. Voor zover we daar niet aan wisten te ontlopen, hielden we onder die afschuwelijke waterstraal allemaal ons zwembroekje aan. Dat zal zo rond 1958 zijn geweest.

Daar is Nederland, op de bible belt na, aan ontgroeid. Daardoor zijn bij vooral jonge mensen veel leed en psychische druk weggenomen. Dat een en ander ook tot veel misstanden heeft geleid – denk aan Me Too – neemt niet weg dat we hier met een verworvenheid te maken hebben. Toegegeven: de misbruikers van de nieuwe vrijheden zijn onvoldoende aangepakt maar nu is er een kentering gaande.

Het is voor niemand goed als een obsessie met seks als bron van chaos en bandeloosheid de ruimte krijgt. Het staat iedereen vrij om persoonlijk of in groepsverband een maniakale kuisheid te praktiseren maar dat hoeft de buitenwereld niet te faciliteren. Het is niet schaamtevol om naakt te douchen. En je bent geen hoer als je in een kort broekje en een T-shirt de gymnastiekles volgt. Als iemand zich daar ongemakkelijk bij voelt, is dat het probleem, niet dat hij of zij onder zulke omstandigheden niet “bedekter” rond mag lopen.

Sommige lezers zullen nu victorie kraaien en over het boerkaverbod beginnen en hoe heilzaam of dat wel niet is. Zij maken een denkfout. De openbare weg is een plek waar iedereen helemaal zichzelf kan zijn. Je bent daar met anderen omdat je bijvoorbeeld dezelfde kant op moet, niet omdat je een gezamenlijke activiteit onderneemt. Of omdat je elkaar passeert. Dan mag je een boerka dragen of omdat je in de SM zit, je partner aan een riempje met je meevoeren. Daar heeft niemand anders iets mee te maken.

Het ligt anders daar waar mensen bijeenkomen voor een gezamenlijk doel zoals sportbeoefening.

Daar hoef je geen ruimte te bieden aan normen zoals die opgeld doen in bepaalde sektes.

Het is bespottelijk om in 2020 gekleed te douchen of je ongemakkelijk te voelen in de gymzaal met je T-shirt en je korte broek aan. Imen en Ahad maken zich belachelijk en dat mag best blijken.

En nogmaals: de afkeer van naakt douchen en de in Nederland gebruikelijke gymkleding heeft niets met de islam te maken maar alles met de seksuele obsessie van een aantal moslims die in hun God geen bevrijder zien maar een onderdrukker. Dat is hun goed recht maar faciliteer ze niet.