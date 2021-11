” WIlders heeft eindelijk uitsluitend jaknikkers om zich heen”

Als PVV-leider Geert Wilders ooit premier wordt (het is niet te hopen) staat ons nog wat te wachten. Hij zal dan ‘onze beste mensen inzetten op voor hun nieuwe frisse portefeuilles’. Op Twitter onthult hij een aantal namen van zijn beoogde ministers. ‘Agema minister van Defensie, Beertema minister BZK, Bosma minister Landbouw, Fritsma min Buza, Markuszower min Verkeer, Madlener min VWS enz enz.’

Of bijvoorbeeld Fleur Agema blij zal zijn met de Defensieportefeuille die de PVV-chef voor haar op het oog heeft is de vraag. De afgelopen jaren profileerde zij zich vooral als woordvoerster Volksgezondheid. Gisteren nog prees Wilders haar ‘geweldige inbreng’ in het coronadebat en noemde hij haar ‘de allerbeste zorgwoordvoerder van de hele Tweede Kamer’. En dan toch naar Defensie. Vanuit haar optiek niet echt een sprong voorwaarts, lijkt me. Al zal het Agema genoegen doen dat ze in vrij korte tijd kennelijk enorm in de achting van haar leider is gestegen. Enkele jaren terug omschreef Wilders haar in een uitgelekte e-mail nog als ‘dommer dan dom’.

Maar wat vooral opvalt in het lijstje van Wilders is dat er uitsluitend fractieleden op voorkomen. Het gebeurt zo goed als nooit dat een partij die tot een kabinet toetreedt alleen Kamerleden naar voren schuift om minister te worden. Vrijwel steeds heeft ze wel enkele hoogleraren of andere deskundigen achter de hand om een kabinetspost te bezetten. Of anders is er altijd wel een voormalige partijcoryfee te vinden die het wil doen.

Bij de PVV ligt dat anders. Voormalige partijcoryfeeën kent zij niet. Er is wel een aantal ex-Kamerleden, maar zij zijn doorgaans in ongenade gevallen of hebben de partij na geruzie de rug toe gekeerd. Of beide. Ik noem een Hero Brinkman, een Louis Bontes, een Joram van Klaveren. De laatste heeft zich overigens tot de islam bekeerd, dus die komt al helemaal niet in aanmerking.

Maar los daarvan: de PVV is helemaal geen partij, al noemt zij zichzelf wel zo. Ze is een vereniging met slechts één lid: Wilders zelf. Voor die constructie heeft Geblondeerde Geert destijds gekozen om gedonder à la LPF te vermijden. Dat gedonder heeft hij overigens toch gekregen. Vooral in de periode 2010-2012 (Rutte I) waren de conflicten niet van de lucht. Geregeld stonden de kranten er vol over. Ook tijdens het bewind van Rutte II verlieten in totaal drie PVV-Kamerleden (naast Bontes en Van Klaveren ook Roland van Vliet) de fractie.

Pas daarna werd het rustiger. In de vorige kabinetsperiode deed iedereen kennelijk wat de Grote Baas wilde, want die hoefde niet echt in te grijpen. Wel vertrokken er enkele Kamerleden, maar daaraan ging voor zover bekend geen politieke onenigheid vooraf. Ook in de fractie die dit jaar aantrad (en die als gevolg van de verkiezingsuitslag drie leden minder telt dan de vorige) blijven wanklanken vooralsnog uit. Blijkbaar is Wilders er eindelijk in geslaagd uitsluitend volgzame jaknikkers om zich heen te verzamelen.

Is dit alleen de verdienste van het enige PVV-lid? Je komt er niet helemaal achter, want alle bijeenkomsten die deze kampioen van de democratie organiseert zijn hartstikke besloten. Mogelijk dat Martin Bosma, de partijideoloog zoals hij vaak wordt genoemd, nog een disciplinerende rol speelt. En dan als beloning het ministerie van Landbouw in de maag gesplitst te krijgen, terwijl je je toch vooral als woordvoerder Binnenlandse Zaken hebt geprofileerd? Terwijl je nota bene een paar keer bijna tot voorzitter van de Tweede Kamer bent gekozen? Ik zou het niet pikken, Martin!

Gelukkig is de kans dat Wilders ooit premier wordt (anders dan hijzelf beweert) zo goed als nul. Helemaal nul, volgens de normale logica. Al kun je je afvragen of de normale logica op dit moment nog werkt in politiek Den Haag.