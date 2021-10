Wist u dat Wilders zijn collega’s voor een tribunaal wil brengen?

Verreweg de meeste Kamerleden en ministers houden de schijn op dat zij alleen op politiek gebied van elkaar verschillen maar voor het overige de beste vrienden zijn. Daarom zie je ze dwars door de ideologische grenzen heen met elkaar ginnegappen. Of als een blij ei de formatiebesprekingen aangaan zo lang de camera’s nog draaien. Ook Wilders komt in aanmerking voor een olijke vuist op vuist begroeting in deze coronatijd.

Dat is merkwaardig. Hij wil namelijk alle politici die het huidige asielbeleid hebben vorm gegeven, voor een tribunaal sleuren. Hij zegt dat zelf in een spotje dat sinds begin dit jaar steeds weer wordt uitgezonden. Afgelopen donderdag nog voor het NOS Journaal van 18:00 uur. Letterlijk: “En de verantwoordelijken voor dit wanbeleid voor nog meer open grenzen en nog meer islam verdienen het om ooit voor een tribunaal te verschijnen om zich te verantwoorden voor het kapot maken van Nederland en het weggeven van alles wat we hebben. Rutte, Kaag, Klaver en die hele bende verdient geen steun maar politiek verzet.”

Op het moment zijn er geen tribunalen in Nederland. Er zijn wel rechtbanken. Wilders mocht daar zelf mee kennis maken omdat hij zijn aanhangers beloofde te regelen dat er minder Marokkanen in Nederland zouden verblijven. Tribunalen zijn bijzondere hoven voor het berechten van personen die van landverraad of oorlogsmisdaden worden beschuldigd. Nederland bijvoorbeeld stelde ze direct na de bevrijding in. Zij vielen onder de zogenaamde ‘Bijzondere Rechtspleging’. Een tribunaal telde drie leden van wie de voorzitter in ieder geval juridisch geschoold was. Naast hem zetelden twee te goeder naam en faam bekend staande burgers. Op 1 juni 1948 zijn ze opgeheven.

Met zijn spotje plaatst Geert Wilders het merendeel van de Kamerleden en het hele Kabinet in de reuk van landverraad. Hij vindt dat ze daarvoor gestraft moeten worden. Wij weten dus wat andersdenkenden te wachten staat mocht hij ooit premier worden.

Het is mij een raadsel waarom je als politicus zou willen omgaan met een ‘collega’ die je bij voortduring in verband brengt met zo ongeveer de zwaarste misdaad die het Nederlands recht kent. Let wel: in het kader van de Bijzondere Rechtspleging zijn doodvonnissen uitgesproken, waarvan een aantal ook is uitgevoerd.

Zo’n man vraag je toch niet of hij een fijn reces heeft gehad? Zo’n man lach je toch niet toe? Zo’n man negeer je. Zo’n man laat je ranten op zijn spreekgestoelte. En als hij interrumpeert, zeg je: “U wilt mij voor een tribunaal dagen, begrijp ik. U brengt mij bij voortduring op de televisie in verband met landverraad. Met U wissel ik niet van gedachten.” En voor de rest niks. Tot Wilders publiekelijk afstand neemt van zijn woorden over het tribunaal.

Is hij helemaal gek geworden? En nu niet zeuren dat hij zelf voor de rechtbank moest verschijnen. Dat was omdat hij verdacht werd van haatzaaien. Hij werd niet beticht van landverraad. En als de kiezers achter Wilders zich genegeerd voelen, moeten zij hun God, hun Jupiter, hun Wodan of hoe ze hem ook beschouwen, maar aanspreken op zijn woorden en gedrag.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.