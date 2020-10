Soms kijk je onmiddellijk bovenaan in je krant naar de datum. Nee weer geen 1 april. Dan heb ik het niet over het ingestudeerde amateurtoneel van WimLex en Max waar echt NPO linksboven in de hoek stond en geen LuckyTV. Ook niet over het uit de kast komen van de katholieke kerk wat betreft de homo’s. Zelfs niet het bericht over het onderzoek dat Covid 19 zich via de lucht verspreidt (ja hoe anders?). Nee, ik heb het over het bericht: “Nadert het einde van de vegaburger?” in de Volkskrant vandaag.

De socialistische parlementair Eric Andrieu schijnt zich hard te maken voor het verwijderen van namen als vegaburgers of vegaworst van de verpakking in de winkel. Wanneer je je begint af te vragen waarom zo’n man zich daarmee bezighoudt moet je iets meer weten van die wijk in Brussel waar het Europarlement zetelt. Rondom het gebouw in de wijk bevinden zich de kantoren en appartementen van honderden lobbyisten die de Europarlementariërs met informatie en ze fêteren op ikweetnietwat. De International Butcher Federation en landbouwlobbyclub Copa-Cogeka zitten met hun kantoor allebei op precies 400 meter van het Europarlement. Organisaties die met een groot budget (voor ikweetnietwat) de Europarlementariërs op hun hand moeten krijgen.

Maar wat is de inhoud van het verbod? Producenten van vleesvervangers moeten hun producten anders gaan noemen. De associatie met vlees moet verdwijnen. De Vegaburger moet Vegaschijf worden en het vegetarische worstje een vegetarisch buisje. Deze halvegare Fransman heeft de nieuwe benaming kennelijk zelf verzonnen of aangereikt gekregen door de vleesmaffia op 400 meter.

Natuurlijk zijn er ook organisaties die met een tegenlobby proberen deze achterlijke actie te stoppen maar de belangen in de veeteelt en vleesindustrie zijn natuurlijk sterker vertegenwoordigd en met veel meer geld (voor ikweetnietwat).

Wat is het voordeel voor die vleesindustrie? Het moet de snelle opkomst van vleesvervangers afremmen. Een andere reden kun je niet verzinnen. Meer vlees, meer omzet, meer winst, lekker eenvoudige mission-statements.

Het zal de meeste echte vegetariërs worst, pardon, buis wezen wat er op zo’n pakje staat maar voor die grote groep die langzaam probeert te wennen aan een alternatief voor vlees, helpt het natuurlijk wel om die begrippen te gebruiken. En het is een schande dat die Andrieu hier mee bezig is.

Ik ga vooralsnog mijn naam niet veranderen in Fons Schijf.

Een minuut voor twaalf: eet meer buis en schijf