Het klinkt zo mooi: na de coronacrisis gaan we allemaal door met deels thuiswerken, het kantoor wordt een ontmoetingsplaats om met collega’s te sparren, brainstormsessies te houden en mooie evenementen te organiseren. Een solitaire klus met veel concentratie kan thuis worden uitgevoerd, zonder afleiding van collega’s. Sommige bedrijven sorteren al zoetjes voor op het afstoten van (dure) stukken kantoor.

Maar wat nu als de thuisomgeving niet de ruimte biedt om goed te kunnen werken? Mensen met kinderen kunnen al beamen dat concentreren in de thuissfeer niet altijd even makkelijk is en dan zijn er nog klussende buren en huisdieren die de laptop een behaaglijk plekje vinden. Daarbij heeft niet iedereen de ruimte voor een werkkamer, waardoor werk van privé scheiden een uitdaging kan worden.

Door het thuiswerken heeft het huis een functie erbij gekregen. Zeker voor mensen die voorheen wel fulltime op kantoor te vinden waren, moest er ineens een werkplek gecreëerd worden. De behoefte aan meer ruimte om deze functie te vervullen, staat op gespannen voet met de situatie op de woningmarkt. Woonruimte – en dus thuiswerkruimte – is duurder dan ooit.

Vooral jonge mensen komen niet makkelijk aan een woning. Laat staan een woning met een beetje ruimte. Tiny houses en co-living appartementen worden door slimme marketeers heel charmant omschreven, maar bieden zelden de ruimte om een ergonomisch gezonde werkplek in te richten. Een goede thuiswerkplek kun je wel vergeten als je zelfs je woonkamer moet delen.

Natuurlijk zijn er mensen die hun beste werk leveren op een gammele kruk in een rumoerig café, maar onderzoeken laten zien dat verreweg de meeste medewerkers beter functioneren in een ruimte waar ze zich terug kunnen trekken, privacy ervaren en de workflow niet continu onderbroken wordt door prikkels van buitenaf. Precies het soort werkplekken dat bedrijven drastisch van plan zijn af te schalen. Ervan uitgaan dat medewerkers dit wel op kunnen vangen met een thuiswerkplek is te kort door de bocht.

De beslissing om thuiswerken te stimuleren en het hele kantoorpand om te bouwen tot een ‘moderne’ kantoortuin, wordt vaak gemaakt door directieleden en managers die in de nieuwe situatie zelf wel een privékantoor behouden en thuis ook ruimte hebben voor een goede werkplek. De asymmetrie met de mensen die uiteindelijk in de vernieuwde werkomgeving komen te werken kan niet groter zijn.

Bedrijven zouden er goed aan doen te wachten met ruimte af te schalen tot de coronacrisis voorbij is. Dan is het moment om te inventariseren hoeveel medewerkers daadwerkelijk thuis blijven werken, en hoe veel het kantoorpand verkiezen. Zorg ervoor dat al je werknemers toegang hebben tot een voor hen prettige werkplek, niet alleen de medewerkers met een woning die groot genoeg is.

Eline Elstgeest is consultant en werkt op een kantoor.