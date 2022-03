Zet grootverbruikers gas op rantsoen

De UEFA stopte de sponsordeal met Gazprom. BP stapte uit alle projecten met Gazprom. En Shell doet hetzelfde. CEO Van Beurden zegt “geschokt te zijn door het verlies van mensenlevens” en spreekt van “een zinloze daad van militaire agressie die de Europese veiligheid bedreigt”.

In Nederland minimaliseert Gasunie het contact met Gazprom. En in de Tweede Kamer zijn moties om de gasgijzeling in kaart te brengen en een bevrijdingsplan op te stellen, aangenomen.

Toch is er ook nog inactie. Zo bagatelliseert Energie Beheer Nederland de betrokkenheid, omdat hun samenwerking slechts met een dochteronderneming van Gazprom is. Ze steken hun kop in het zand; over gasmijnen gesproken.

Daarnaast zegt het kabinet gasverbruik op korte termijn niet te kunnen minderen. Terwijl industriële grootverbruikers voor miljoenen huishoudens gas verbruiken. Waarom kan dit niet op rantsoen? Extreme omstandigheden vragen extreme maatregelen. Huishoudens betalen nu de rekening van schaarste.

Het stoppen van Gazprom laat vooral zien dat publieke en zelfs politieke druk, helpen. Want hoewel er nu echt wel sprake is van een escalatie, was Poetin hiervoor ook al op oorlogspad. En er zijn legio voorbeelden van olie en gas projecten die de (oorlogs)kas van gewelddadige regimes spekken. Waarom gaven bestuurders daar geen krimp? Het is niet coherent.

Maar de incoherentie is niks in vergelijking met de passiviteit op klimaatverandering. Het gisteren gepubliceerde IPCC-rapport laat wederom zien hóe dodelijk brandstoffen zijn (NOS). Élk rapport schetst een nog grimmiger beeld. Terwijl er effectief weinig verandert; op vergezichten in 2050 en dure, risicovolle, onbewezen CO2-opvang na.

En ook nadat de contracten met Gazprom zijn verbroken, is er een groot risico dat men doodleuk over gaat naar LNG uit de VS of Qatar, gas uit Groningen, of dat men zelfs fracking uitrolt. In plaats van in te zetten op fors minder industrieel verbruik en uitrol van geothermie, warmtenetten, zonnewarmte, isolatie. Het is zó zonde.

De incoherentie wordt nog het meest geïllustreerd door Duitsland. Het land trekt 100 miljard euro uit voor defensie en neemt tegelijkertijd weer kolencentrales in gebruik. Terwijl er nog deze zomer honderden inwoners gesneuveld zijn door klimaatverandering. Zien bestuurders niet dat zowel Poetin als klimaatverandering een en dezelfde agenda is?!

Het zou goed zijn als de opbrengsten van de verkoop van de Gazprom-belangen gedoneerd worden aan ziekenhuizen, humanitaire hulp, en hopelijk later wederopbouw. Het olie- en gasgeld heeft de oorlogskas immers al gespekt, er zijn al slachtoffers. Doneren kan bij het Rode Kruis.

Tot nu toe zijn het tot nu toe voornemens en moet nog blijken of alles wordt nageleefd. En bijvoorbeeld gemeentes en waterschappen onderzoeken de mogelijkheid, maar zijn nog niet om.

Teken de petitie met al bijna 75.000 handtekeningen op Stopgazprom.com.