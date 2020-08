Afgelopen woensdag werd bekend dat het dragen van mondkapjes niet landelijk verplicht gaat worden. Er wordt per gemeente bekeken of dit noodzakelijk is of niet. Ik ben opgelucht dat we niet verplicht worden om ze te dragen. Bij mij veroorzaken mondkapjes benauwdheid, hyperventilatie en zelfs paniek. (Ik heb de onbekende aandoening 22q11ds. Voor meer info lees mijn andere blogs hierover.)

Mondkapjes werken misschien voor mensen die het moeilijk vinden zich aan de regels te houden maar zijn niet voor iedereen geschikt om te dragen.

Ik probeer me altijd zo goed mogelijk aan de opgelegde regels te houden en de 1,5 meter afstand te waarborgen. Ik vermijd daarom ook drukke plaatsen en kom weinig buiten. De laatste maanden zie ik veel mensen die er totaal niet mee bezig zijn, zeker in de winkels. Ik probeer me hier niet teveel van aan te trekken maar ik merk dat ik het erg moeilijk vind, zeker als er dan geschreeuwd wordt om het verplicht dragen van mondkapjes.

Het beangstigt mij als ik zie hoe veel mensen met de maatregelen om gaan. Afgelopen weekend werd er gedemonstreerd door de actiegroep Viruswaanzin. Ik word boos van dit soort demonstraties. Voor mijn gevoel bevordert dit namelijk de kans op het verplicht dragen van mondkapjes. Ik vind het heel erg dat ik door andermans gedrag het gevoel heb nog meer in mijn vrijheid beperkt te worden.

Tijdens de lockdown hield iedereen rekening met elkaar en werd er voorzichtig met kwetsbare mensen omgegaan. Nu de maatregelen meer versoepeld zijn lijkt het wel alsof die voorzichtigheid overboord is gegooid. Ik vond de lockdown een fijnere periode dan hoe het nu is. Nu is het veel meer ieder voor zich, lijkt het wel.

Ik probeer me staande te houden in deze wirwar van emoties en veranderingen en het kost me veel energie. Gelukkig krijg ik vanaf september weer een korte periode thuisbegeleiding die me gaat helpen om hier mee om te gaan want in mijn eentje kom ik er gewoon niet uit. Soms moet je accepteren dat situaties te onoverzichtelijk zijn en dan is het belangrijk om de hulp te vragen die je op dat moment nodig hebt.

Tot dan probeer ik zoveel mogelijk de rust te houden, zorg ik goed voor mezelf, en wacht ik op betere tijden.