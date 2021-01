Als wethouder had ik laatst een afspraak met iemand die meteen van wal stak over dat ik in het college opviel met mijn ‘Aziatische uiterlijk’

Weet je al wat iedereen in de ambtelijke en politiek top allang weet? Dat is vandaag de vraag in een tweet van RTL-journalist Pieter Klein.

Weet je wat iedereen in de politieke en ambtelijke top al lang weet? Dat het niet alleen ging over ‘Turk’, als iemand Nederlands was geboren. Of over een ‘nest Antillianen’ #toeslagenaffaire In mails van de Belastingdienst ging het, over ‘zwartjes’. #zwartjes https://t.co/gSDPWyqlez — pieter klein (@pieterkleinrtl) January 1, 2021

En als je het antwoord leest dan krijg je er buikpijn van, dat krijg je sowieso van de hele toeslagenaffaire. Na het lezen van de tweet van Pieter Klein over #zwartjes, ontdek je dat er steeds meer boven tafel komt. Als ook dit klopt, dan kan ik niet anders zeggen, dan dat het hele gebeuren schandalig is en dat we dit niet zomaar aan ons voorbij moeten laten gaan!

Als dit soort etiketten genormaliseerd worden, dan zorgt het voor ontwrichting van de samenleving. Er moet iets fundamenteels veranderen bij het soort instituties dat, zoals bij de Belastingdienst, mensen beschrijft als ‘zwartjes’, of zoals bij de politie als ‘murken’, etcetera. Zo blijven mensen met andere roots zich van wieg tot de dood tweederangs burger voelen. Ik vind dat Pieter Klein goed werk verricht, maar uiteraard ook Pieter Omtzigt en Renske Leijten.

Als wethouder had ik laatst een afspraak met iemand die meteen van wal stak over dat ik in het college opviel met mijn ‘Aziatische uiterlijk’. Ik moest me blijkbaar inhoudelijk bewijzen. De ambtenaar die er bij zat, voelde ook het ongemak waarmee het gesprek begon. Ook al zeg je er wat van, dit voelt niet goed. Ik walg er echt van.

In de avond spookten de woorden nog door mijn hoofd. Beschrijvingen zoals ‘zwartjes’ raken me enorm. De toekomstige generaties moeten we niet zo’n erfenis achterlaten. Waar krijgen principes zoals gelijke kansen en rechtvaardigheid nou een ‘echte waarde of betekenis’ in de praktijk? Het zit institutioneel blijkbaar zo diep dat je óf genadeloos hard wordt aangepakt óf dat als je een kans krijgt je je dan extra moet bewijzen.

Er moet een keerpunt komen en daar moeten we met elkaar wat aan doen. Ik ben erg benieuwd hoe het debat in de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire zal verlopen. Maar alleen een debat in de Tweede Kamer zal niet voldoende zijn om de praktijk die leidt tot zoiets als het ‘toeslagenschandaal’ te willen veranderen. Dit raakt vele lagen van de instituties, onze democratische rechtsstaat en waarden, onze samenleving en de politiek.

Ik wil best wat inleveren voor een nog groter ideaal… Maar hoeveel generaties #zwartjes en #murken nog?