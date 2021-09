Het was zaterdagavond een rijk gevulde politieke cabarettafel in het satirische programma Spaanders (BNNVARA). Te gast was onder meer Wopke Hoekstra. Patrick Lodiers wees hem erop dat Nederland nog altijd kampt met toenemende armoede, een fikse wooncrisis en veel mensen gebruik moeten maken van de voedselbank. Vooral dat laatste weet Hoekstra alles van, zo had zijn oudste kind thuis de hele bank volgekruimeld met een Liga, waarna de demissionair minister van Financiën in alle vroegte in de weer moest met de kruimeldief. Zo kwam het plots heel dichtbij. En toen moest hij nog naar het voetbalveld met zijn kinderen.

Hoekstra krijgt ook regelmatig het verwijt krijgt dat hij, bijvoorbeeld tijdens de campagne, zijn gezin overal bij de haren bij sleept. Daar krijgt Hoekstra zelf weinig van mee, daarvoor is hij veel te druk met zijn gezin. Hij had zaterdag overigens ook zijn vrouw meegenomen. Doordeweeks is zij druk als huisarts, maar in het weekend kan ze mooi koffie serveren. Mevrouw Hoekstra maakte van de gelegenheid gebruik om duidelijkheid te scheppen over wat haar echtgenoot drijft. Niets: ‘Hij lijkt misschien een hele mysterieuze man, en daar schuilt dan een hele wereld achter, maar nee, dit is het. Achter die grote bruine ogen, gaapt de leegte.’

Ook aan tafel zat FvD-leider Thierry Baudet, die direct duidelijk maakte dat de Algemene Politieke Beschouwingen van afgelopen week er helemaal niet zijn geweest. Dat het overal op tv te volgen was, betekent volgens hem niet dat het waar is. Het gebouw dat je zag is ook helemaal niet de Tweede Kamer, dat is gewoon helemaal nagebouwd. Totale gekte, aldus Baudet: ‘Iedereen gaat daarin mee.’

Baudet werd ook nog om de oren geslagen door de andere tafelgast, oud-politicus Jan Terlouw, vanwege zijn Holocaust-ontkenningen. Volgens Terlouw is Baudet er een meester in om met volkomen oeverloos gewauwel iedereen weg te sturen van ook maar enige boodschap van betekenis. Iets waar Baudet direct een voorbeeld van gaf.

Tussendoor was er nog even tijd om te kijken naar pandemieprofiteur Sywert van Lienden, die thuis voor zijn gezin zijn eigen troonrede hield. Hij heeft immers ook wat miljoenen te verdelen. Terlouw stak niet onder stoelen of banken wat hij daarvan vond: ‘Wat een klootmongool.’