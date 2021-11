De PvdA is fel tegen een schoolsluiting. “Alle onderzoeken tonen aan dat basisschoolleerlingen er op achteruit zijn gegaan en vmbo-scholieren het eigenlijk niet meer inhalen. Er is veel eenzaamheid en depressie omdat studenten alleen op een kamertje zitten”, somde Kamerlid Attje Kuiken woensdagavond bij Op1 op.

Ze noemde het “heel kwalijk” dat de scholen nu weer de dupe lijken te worden van de inertie van het kabinet. “Er is het afgelopen anderhalf jaar niets gebeurd om scholen veiliger te laten werken. De ventilatie is nog steeds niet op orde, er is nog steeds niet voldoende achtervang voor leerkrachten. Kortom: ook daar heeft het kabinet wat mij betreft wel een steek laten vallen.”