Forum voor Democratie staat erom bekend fel uit te halen, vooral naar politici, wetenschappers en journalisten. Maar er is één onderwerp waarbij Thierry Baudet zich of op de vlakte houdt of zelfs uitermate positief is: Rusland. Of het nu gaat om de Krim en de aanslag op vlucht MH17 of de sancties tegen Rusland, Baudet volgt trouw de lijn van het Kremlin. Zembla en De Nieuws BV onderzochten hoe dat kan en wat de banden tussen Baudet en het Kremlin zijn.

Zo blijkt dat Baudet in aanloop naar het Oekraïne-referendum nauw samenwerkte met een aan het Kremlin gelieerde Rus, Vladimir Kornilov. In WhatsApp-berichten in de appgroep van het partijbestuur verwijst Baudet naar betalingen van deze Kornilov, die hij omschrijft als ‘een Rus die werkt voor Poetin.’ Volgens Baudet waren de berichten ironisch bedoeld, hoewel hij voor de camera van Zembla niet duidelijk kan maken wat die ironie dan precies is. Ook liet Baudet in 2017 het partijbestuur weten dat hij wilde dat Nederland uit de NAVO zou stappen en dat dit de partijlijn moest worden. Voorafgaand aan deze mededeling deelde hij instemmend een artikel van de Kremlin-propagandakanaal Sputnik.

Kornilov

Maar wie is Vladimir Kornilov: van 2004 tot 2013 werkte hij als directeur van het Instituut van GOS-landen in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Het hoofdkantoor van de organisatie staat in Moskou. Uit eerder uitgelekte e-mails blijkt dat het instituut met grote regelmaat en rechtstreeks rapporteert aan het Kremlin, onder meer over Oekraïne.

Baudet ontmoet Kornilov in het najaar van 2015 voor een interview op een Russische site. Daarna houden ze contact. “Ik heb vanmiddag met hem afgesproken. Is een hele invloedrijke vent, mooie dingen, vertel ik je nog”, appt Baudet op 2 oktober in de FvD-appgroep. Het wordt ook duidelijk dat Baudet op de hoogte is van de Kremlin-connecties van Kornilov, want wanneer mensen binnen Forum vragen wie die Kornilov is, appt hij: ‘Een Rus die werkt voor Poetin.’ In de maanden erna spreken ze een aantal keren af. Ook nodigt Baudet Kornilov uit om bij Forum voor Democratie te komen spreken en vertaalt Baudet twee stukken van Kornilov naar het Nederlands. Die verschijnen op de websites TPO en Geenstijl. “Ik werk me dood aan die Kornilov”, appt Baudet bij een screenshot van de tekst van het artikel dat later onder de naam van Kornilov op TPO verschijnt, een artikel dat door NRC omschreven werd als een voorbeeld van een rechtstreekse Russische beïnvloedingsoperatie.

In twee berichten aan oud-bestuurslid Henk Otten hint Baudet zelfs op betalingen. Als Baudet in november 2015 zegt te willen stoppen als betaald commentator bij Powned, appt hij ‘misschien wil Kornilov wel extra betalen’, waarbij hij een knipoog toevoegt. Later bedankt hij Otten nog voor morele steun: ‘’Daar kan geen Kornilov met al z’n geld tegenop.” Waarbij hij een smiley toevoegt met een zonnebril. Na geconfronteerd te worden met de berichten zegt Baudet tegen Zembla dat ook deze berichten ironisch waren, een running gag binnen de partij. Ook zegt hij niets te weten over Kremlin-connecties van Kornilov, alhoewel hij wel aangeeft ‘een vermoeden’ te hebben gehad’.

Zembla en De Nieuws BV kregen van meerdere personen inzage in appberichten van Forum voor Democratie. Henk Otten, inmiddels vertrokken bij Forum voor Democratie, was bereid om inzage te geven in zijn app-uitwisseling met Baudet en te reageren op vragen van Zembla en De Nieuws BV. Hij zag de opmerkingen toentertijd niet als grap en waarschuwde Baudet in appjes meermaals voor Russische invloeden. Van betalingen via de partijkas heeft hij naar eigen zeggen niets gezien.

Argwaan bij inlichtingendiensten

Het gedrag van Thierry Baudet valt meer mensen op. De Amerikaanse inlichtingendiensten bijvoorbeeld. Dat zegt Michael Carpenter die destijds directeur Rusland in het Pentagon was. Voor de Amerikanen is duidelijk dat Baudet ‘een schakel in een Russische propaganda-oorlog’ is. Hij zegt evenwel niets te weten van Russische betalingen aan Baudet of het Forum voor Democratie. Tegen Zembla zegt Carpenter: “We realiseerden ons toen niet dat dit het begin van een beweging was die we terugzagen bij de Amerikaanse verkiezingen, het Brexit-referendum, het Italiaanse referendum en veel andere politieke processen. Maar dit was de eerste keer dat we duidelijke Russische inmenging zagen om de uitkomst van een referendum te beïnvloeden.”

In diezelfde tijd schrijft de AIVD in het jaarverslag over 2016 dat Russische agenten in Nederland opereerden: ‘’De activiteiten van Rusland richten zich binnen de spionage ook op beïnvloeding van besluitvormingsprocessen, beeldvorming en publieke opinie.” Inlichtingenexpert Ben de Jong, verbonden aan de Universiteit Leiden bestudeert al jarenlang de Russische inlichtingendiensten. Ook bij hem gaan door het gedrag van Thierry Baudet alle alarmbellen rinkelen.