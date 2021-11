Alarmerende geluiden in de talkshow Op1. Een nieuwe lockdown lijkt onafwendbaar nu de besmettingscijfers hoog oplopen. Met zware maatregelen moet voorkomen worden dat de ziekenhuizen in Code Zwart belanden, de situatie dat mensen spoedeisende hulp geweigerd moet worden omdat er te veel bedden bezet zijn door coronapatiënten. Gommers vreest dat bij die situatie de veiligheidsrisico’s voor het zorgpersoneel zo groot worden dat het leger moet worden ingezet om hen te beschermen.

IC-arts Diederik Gommers: “Ik vind het storend dat het kabinet aan het polderen is. Als we echt in #codezwart terecht komen, dan is dit wat we vandaag in #Rotterdam gezien hebben peanuts. Dan moet de politie en het leger de ziekenhuizen beschermen.” #Op1 pic.twitter.com/0zWrRLIpyG

