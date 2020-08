Diederik Gommers, voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care, waarschuwt dat een tweede coronagolf mogelijk al in september aanbreekt. Maanden eerder dan verwacht. De intensive cares zijn daar niet op voorbereid, aldus Gommers in het tv-programma Op1: ‘We weten het niet zeker, ik wil geen paniek zaaien. Maar als het zo doorgaat dan gaat het gewoon weer fout.’

Met die waarschuwing sluit Gommers zich aan bij Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Die liet woensdag in de Telegraaf weten dat in de afgelopen twee weken het aantal ziekenhuisopnames van 80 naar 150 coronapatiënten is gestegen. Een aantal dat op dit moment nog laag lijkt, maar wanneer deze lijn aanhoudt, zijn dat er over een week 300: ‘Bedenk dat we op 27 februari de eerste coronapatiënt in het ziekenhuis hadden en eind maart over de duizend.’

Gommers zegt in Op1 dat de IC’s op dit moment geen problemen ondervinden, maar bij lange na niet voorbereid zijn op een snelle toename van het aantal covidpatiënten. Daarbij zegt hij ook dat de verantwoordelijkheid voor een nieuwe grootschalige uitbraak niet bij de politiek ligt, maar bij mensen die massaal de hygiëne- en afstandsregels aan hun laars lappen: ‘We kunnen dan niet de politiek of jongeren de schuld geven, dat hebben we dan allemaal gedaan.’

Woensdag werd ook duidelijk dat de GGD’s totaal onvoorbereid waren op grootschalig bron- en contactonderzoek. Uit informatie in handen van de NOS bleek dat GGD is uitgegaan van het aantal contacten dat mensen in de lockdownfase hadden toen mensen thuis zaten en weinig contacten hadden. Er bestonden al langer twijfels of die in april gemaakte inschatting wel voldoende zou zijn voor de warme zomermaanden. In een opschalingsplan werd opgenomen dat een onderzoek vijf uur zou duren. Inmiddels is duidelijk dat waar uit werd gegaan van twee à drie contacten, dat er soms wel honderd zijn. Het bron- en contactonderzoek duurt gemiddeld geen vijf, maar acht tot twaalf uur. In Rotterdam en Amsterdam bleken de GGD’s daar bij lange na niet genoeg mensen voor te hebben, waarna de onderzoeken gestopt werden.