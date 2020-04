Op 8 oktober 2016 wordt deejay en ondernemer Djordy Latumahina doodgeschoten in een Amsterdamse parkeergarage. Zijn vriendin zit op dat moment naast hem in de auto en wordt geraakt door zes kogels. Zwaargewond raakt ze buiten bewustzijn. Hun dochtertje, destijds 2,5 jaar oud, op de achterbank blijft wonderwel ongedeerd. Uit politieonderzoek blijkt dat Latumahina het slachtoffer is van een vergissing. Over deze afschuwelijke gebeurtenis en wat er daarna gebeurde, maakte journalist Mark Schrader in samenwerking met BNNVARA een aangrijpende documentaire over deze “vergismoord”.