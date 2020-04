Op de IC’s van Nederland wordt er dag en nacht gewerkt om zoveel mogelijk mensen met Covid-19 er weer bovenop te krijgen. Wat betekent dit voor artsen en specialisten die nu in de ziekenhuizen werken? Hoe gaan zij om met de enorme druk en de race tegen de klok, letterlijk op leven en dood? De reportage ‘Levenslucht’ laat zien hoe artsen en medisch specialisten van drie Nederlandse ziekenhuizen zich inzetten om in deze uitzonderlijke situatie hun werk te kunnen doen. Filmmaker Jessica Villerius volgde afgelopen week IC-artsen in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, CWZ Nijmegen en het Maxima Medisch Centrum locatie Veldhoven.