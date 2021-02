Minister Ank Bijleveld van Defensie heeft toegezegd dat de leden van Dutchbat III, de veteranen die in VN-verband in 1995 de val van Srebrenica meemaakten, alsnog waardering en erkenning krijgen van het kabinet. Ook zullen de veteranen bij wijze van symbolisch gebaar 5000 euro ontvangen. In december adviseerde de Commissie-Borstlap na een onderzoek dat het kabinet een gebaar moest maken naar de vaak getraumatiseerde militairen. De val van Srebrenica luidde de massamoord in door Bosnische-Serviërs op 8000 jongens en mannen die in de enclave hun toevlucht hadden gezocht.

De militairen kwamen in een onmogelijke positie terecht, zowel tijdens de oorlog in voormalig-Joegoslavië als daarna bij terugkeer in Nederland.

NRC schreef in december:

Tweederde van de veteranen voelt zich onvoldoende gewaardeerd door de Nederlandse overheid en samenleving. Sommige veteranen hebben zelfs veel last van het negatieve imago van Dutchbat III. „We zijn in 1995 aan de schandpaal genageld door de publieke opinie. Ik heb het gevoel dat wat er ook gedaan wordt, het predikaat laf altijd aan Dutchbat III blijft hangen”, zegt een veteraan in het onderzoek.

In de media is volgens de militairen nooit een goed beeld geschetst van wat zij destijds en daarna hebben doorstaan. Dat veranderde met de tv-serie ‘Srebrenica – de machteloze missie van Duchbat’ van Coen Verbraak die afgelopen zomer werd uitgezonden door BNNVARA. Verbraak kwam op het het idee voor de serie na ‘Onze jongens op Java’ die soortgelijke problemen toonde onder Nederlandse militairen die waren uitgezonden naar Indonesië om de onafhankelijkheidstrijd neer te slaan.

20 tot 30 procent van de Dutchbat-veteranen ondervindt nog steeds hinder van hun ervaringen en heeft zorg nodig. Bijlveld gaat hen nu professionele hulp aanbieden. De minister gaat verder organiseren dat Dutchbatters die daar behoefte aan hebben terug kunnen keren naar Srebrenica. De commissie Borstlap werd in juli vorig jaar ingesteld, 25 jaar nadat het drama zich voltrok.

