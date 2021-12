Onderwijs hoort het verschil in levensloop te verminderen, maar dit blijkt in de praktijk werkt het lang niet altijd zo, blijkt uit de eerste aflevering van het programma Scheefgroei van Jeroen Pauw en Sander Heijne. Zo krijgen kinderen van lager opgeleide ouders vaker een schooladvies dat onder hun niveau ligt dan kinderen van hoogopgeleide ouders: de scheefgroei wordt vergroot. NRC Handelsblad spreekt van een “voortreffelijke eerste aflevering”.

Statistisch bij de hand genomen door journalist Sander Heijne slaagde Jeroen Pauw erin om de complexiteit van de onderwijscrisis in een klein uur inzichtelijk te maken. Heijne toonde kaartjes die pijnlijk duidelijk maakten hoe klein de kans is om rijk te worden als je afkomstig bent uit een arm gezin (vooral buiten de Randstad en vooral als je een meisje bent). Of hoe de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen snel daalt. Vergeleken met andere landen investeert Nederland behoorlijk in het middelbaar onderwijs, maar heel weinig in de basis. Zo wordt het onderwijs een reproductiemachine van maatschappelijke ongelijkheid.