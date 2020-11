Medialogica reconstrueert de schokkende affaire rond de Amsterdamse antiradicaliseringsambtenaar Saadia Ait-Taleb. Drie jaar geleden was ze plots groot nieuws. Ze werd door toenmalig burgemeester Van der Laan publiekelijk in de beklaagdenbank geplaatst, beschuldigd van corruptie en vriendjespolitiek. Ze was niet de enige, meer ambtenaren en deskundigen met een Marokkaanse achtergrond werden verdacht gemaakt. Er werd gesproken van ‘religieus cliëntelisme’. Justitie startte een strafrechtelijk onderzoek. Hun levens en carrières werden verwoest.

Na drie jaar blijft van alle beschuldigingen niets heel en wordt Saadia Ait-Taleb door de rechter van alle blaam gezuiverd. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en welke rol speelden de wel erg gretige media?