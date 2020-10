Eind vorig jaar sprak filmmaker Sinan C met Samir A., berucht oud-lid van de Hofstadgroep. Op zijn 17de kreeg hij de status Staatsvijand nr. 1 en zat in totaal negen jaar vast. Er kleefde een harde eis aan de uitzending van het interview: ‘Alleen als ik dood ben of word opgepakt, mag het uitgezonden worden.’ A die momenteel weer in voorarrest zit, bekent tijdens het interview voor het eerst dat Nederland is ontsnapt aan een terroristische aanslag, namelijk in 2006. “Als we de middelen hadden gehad, was het wel tot iets gekomen natuurlijk,” biecht A. op aan Can. Hoe gevaarlijk is Samir A. vandaag de dag nog?