Kee & Van Jole, de wekelijkse politieke commentaarrubriek van De Nieuws BV, is net als de rest van het programma nu ook te zien op de tv-zender NPO 2 (in de video vanaf 1:10:00) In deze aflevering beschouwen parlementair journalist Peter Kee, van onder meer de talkshow OP1, en Francisco van Jole de strijd om het CDA-leiderschap.

Kee vertelt dat Pieter Omtzigt wel eens in de tweede ronde zou kunnen uitkomen tegen Hugo de Jonge. Dan wordt het interessant achter wie van de twee Wopke Hoekstra zich schaart. “Pieter Omtzigt heeft Hoekstra al openlijk omarmd, als dat wederzijds is dan kan hem dat wel eens de overwinning bezorgen.” Kee onthult ook dat alle talkshows en relevante tv-programma’s geprobeerd hebben het CDA-debat te hosten maar dat de partij het liever online hield.

Van Jole viel op dat Hugo de Jonge over migratie begon terwijl het CBS daar de volgende dag een rapport over uitbracht. De Jonge noemt Nederland een migratieland en wil een quotum instellen voor het aantal migranten, die vooral uit Oost-Europa komen. “Tijdens de Brexit is al talloze malen uitgelegd dat je geen vrij verkeer van goederen kunt hebben als je geen vrij verkeer van personen hebt. Maar op de een of andere manier wil dat maar niet doordringen.” Van Jole noemt het opmerkelijk dat De Jonge Nederland als migratieland ziet maar hoe zit het dan met Europa? Dat is een migratiecontinent maar toch zitten de grenzen potdicht en moeten mensen in gammele bootjes een poging wagen om binnen te kunnen komen. Gaat daar ook een quotum voor komen?