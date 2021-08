De Nederlandse maatschappij is al langere tijd opgedeeld aan weerszijden van diverse scheidslijnen: links versus rechts bijvoorbeeld, of patat versus friet. De afgelopen anderhalf jaar is daar nog een fikse wig bijgekomen, namelijk wel of niet gevaccineerd tegen Covid-19. De gemoederen tussen die twee kampen – volgzame schapen volgens het ene kamp, waanzinnige wappies volgens het andere – kunnen hoog oplopen, ook buiten het strijdtoneel van de sociale media. Zo hoog zelfs dat liefdesrelaties worden verbroken, vriendschappen worden opgezegd en familiebanden ernstig beschadigd raken. Nieuwsuur nam in een reportage de splijtzwam die de prikdiscussie is gebleken onder de loep.

