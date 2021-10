Kinderarbeid is in Nederland verboden, maar daar lijkt de online wereld zich bar weinig van aan te trekken. Influencers en zogenaamde familievloggers zetten veelvuldig minderjarigen in om een bedrijf of merk te promoten. Promotie waar geld mee verdiend wordt, waar in sommige gevallen het hele gezin van leeft. Betaalde arbeid dus, gedaan door kinderen. Deskundigen maken zich zorgen.

Het demissionaire kabinet werkt aan een meldpunt waar mensen melding kunnen doen wanneer het vermoeden bestaat dat kinderen te veel ingezet worden om geld te verdienen als vlogger of influencer. Dat maakte demissionair staatscommissaris Dennis Wiersma (VVD, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bekend in het tv-programma Kassa (BNNVARA).