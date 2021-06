Wat doet het met je als iemand jou veertig jaar lang bijna dagelijks stalkt? In de 2Doc ‘Jij bent van mij’ (BNNVARA) spreekt regisseur Hetty Nietsch verschillende stalkingsslachtoffers. Welke invloed heeft stalking op hun leven? Hoe beïnvloedt het je leven als een geobsedeerd persoon je constant en soms jarenlang belaagt uit liefde, boosheid, wraakzucht of bezitsdrang? En wat als niemand je kan helpen omdat die gedragingen lang niet allemaal strafbaar zijn? De rode draad door de documentaire is het verhaal van gitarist Harry Sacksioni, die veertig jaar lang werd gestalkt.

Daarover schrijft recensent Han Lips in het Parool:

Dan heeft Sacksioni nog het geluk dat hij het kan navertellen. Zijn relaas – er kwam een einde aan de stalking toen de vrouw op 54-jarige leeftijd overleed – was gisteravond te zien op NPO 2, in de documentaire Jij bent van mij. Daarin vertelden slachtoffers en nabestaanden over de gevolgen van stalking. Er kwamen beruchte gevallen voorbij, van de Utrechtse Laura, door haar ex- vriend in haar studentenwoning vermoord, en de Rotterdamse Hümeyra, die talloze keren bij de politie was geweest vanwege bedreigingen. Steeds weer had iemand anders haar dossier onder handen en moest ze van vooraf aan haar verhaal houden. In totaal waren vijftig agenten betrokken geweest. Eind 2018 werd ze door haar ex doodgeschoten. Het was een sobere, beklemmende documentaire, met als conclusie dat tegen een hardnekkige stalker bitter weinig valt te ondernemen.