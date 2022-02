Joris Luyendijk, auteur van het boek ‘De zeven vinkjes’, zal vermoedelijk met gemengde gevoelens terugdenken aan zijn bezoek aan Buitenhof zondagmiddag. Hij zat aan tafel tegenover Sylvana Simons en Neelie Kroes, die eerder in de uitzending hadden gesproken over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Kroes wierp Luyendijk voor de voeten dat de twee zaken die hij in het boek over haar schrijft, niet kloppen. Anders dan Luyendijk beweert was Kroes niet anders gaan praten en was haar vader geen strenge calvinist. “Ik heb altijd zo gesproken”, aldus Kroes. Afgezien van de passage over zichzelf had ze het boek niet gelezen. “Als ik een boek wil lezen, lees ik een behoorlijk boek.”

Ook Simons had De zeven vinkjes niet gelezen. Ze prees Luyendijk vanwege zijn conclusie over zijn privilege, maar wees er wel op dat anderen al veel eerder tot die conclusie waren gekomen. Luyendijk erkende dat: hij noemde Gloria Wekker “de schat” die veel zaken die hij in zijn boek beschrijft, al eerder had geconstateerd. “Toen ik Gloria Wekker las, dacht ik: eindelijk, ik snap het.”

Mannen als Luyendijk zijn zich volgens Luyendijk vaak van geen kwaad bewust: ze hebben jarenlang niet door dat blackface racistisch is en ze informeren veel te weinig naar de ervaringen van vrouwen. “Dat maakt ons zo ongeschikt als leider. Bovenin struikel je over mannen die niet weten hoe het is om je aan te passen.”

‘Mijn soort mannen is onschuldig, wij ervaren al dat onrecht niet’, stelt Joris Luyendijk. ‘Je bent je van geen kwaad bewust en je wilt je ook van geen kwaad bewust zijn.’ ‘Wij kunnen niet putten uit eigen ervaring en dat maakt ons zo ongeschikt als leider’ #buitenhof pic.twitter.com/nZkc49Qfal — Buitenhof (@Buitenhoftv) February 13, 2022

Luyendijk merkte naar eigen zeggen zelf pas hoe ingewikkeld het kan zijn om je niet op je plaats te voelen toen hij zijn droombaan bij The Guardian kreeg. “Mannen als Joris Luyendijk missen het vermogen om iets aan te nemen dat ze zelf niet hebben ervaren”, zei Simons. “Ik ben blij dat de mannen met zeven vinkjes nu iets aangereikt is waardoor ze makkelijker begrijpen wat anderen al heel lang zeggen.”