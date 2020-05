Het was een terugkerende klacht van de boeren die vorig jaar demonstreerden tegen het stikstofbeleid: de cijfers van het RIVM over de ammoniakuitstoot van de landbouw zouden niet deugen. ‘Onderzoeksjournalist’ Geesje Rotgers voorzag de boeren daarbij van munitie. Maar in haar eigen ‘onderzoek’ laat ze ook de nodige steken vallen, zo laat Medialogica zien. Zo negeert ze stelselmatig alle informatie die haar niet uitkomt. Als Medialogica Rotgers daarmee confronteert, staat ze met haar mond vol tanden.

Ook stelt het programma vragen over Rotgers’ journalistieke onafhankelijkheid. Zij laat zich betalen door het Mesdag Zuivelfonds, Stichting AgriFacts en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Rotgers wijst die kritiek van de hand: “Als iemand het niet over de inhoud wil hebben, kijken we naar de persoon.” Twee maanden geleden moest het Mesdagfonds erkennen dat de cijfers van het RIVM kloppen: ruim 40 procent van de stikstofdepositie in natuurgebieden is afkomstig van de boeren.