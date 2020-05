De rijke en extravagante Schotse Baron Ronald Busch Reisinger van Inneryne brengt zijn tijd door op luxe cruiseschepen. Hij wordt omgeven door luxe en welvaart en wordt 24/7 bediend door het hardwerkende personeel. Deze drijvende micro-gemeenschap is aantrekkelijk voor sommigen, maar afstotelijk voor anderen. In de 2Doc: King of the Cruise volgt documentairemaakster Sophie Dros de Schotse Baron op één van zijn vele decadente vakantiecruises. Op het eerste gezicht lijkt hij een bombastische man. Hij schept op over zijn status en extravagante levensverhalen, terwijl hij in zijn schotse kilt en koninklijke cape over het dek paradeert. Gaandeweg onderzoekt en ontdekt de documentaire iets groters: een menselijk verlangen naar erkenning en zichtbaarheid.

Sophie Dros: ‘De afgesloten arena van een cruiseschip is soms hysterisch, vaak absurd en altijd intrigerend, decadent en contrasterend. King of the Cruise legt deze wereld onder een vergrootglas. De Baron heeft meer dan duizend dagen aan boord van cruiseschepen doorgebracht. Terwijl we hem op een van zijn cruises volgen, graaft deze documentaire naar de kern van wat het is dat hem tot deze plek aantrekt, en waar zijn verlangen vandaan komt.’

Het leven op luxe cruiseschepen is voor de meeste mensen een wereld waar ze zich van alles bij kunnen voorstellen maar die ze nooit zelf zullen beleven. King of the Cruise biedt een inkijkje in deze wereld. Overal op het schip worden mensen vermaakt en toch dringt het gevoel van eenzaamheid zich onverbiddelijk op. Met een excentrieke Baron als middelpunt wordt de kijker meegenomen in het leven op een cruiseschip.

Bron: Persbericht BNNVARA

Foto: HALAL