Demissionair premier Rutte verklaarde naar aanleiding van het alarmerende IPCC-rapport over de klimaatcrisis dat hij Nederland ziet als toekomstige ‘eerste op het gebied van klimaat’. “Net als nu bij de Olympische Spelen.” GroenLinks-leider Jesse Klaver vermeed bij talkshow Op1 directe kritiek op die opmerkelijke vergelijking maar constateerde fijntjes dat Nederland, anders dan de Olympisch kampioenen, steeds achterloopt met klimaatbeleid. “De afgelopen dertig jaar zijn we eigenlijk al bezig met klimaatbeleid. Sinds 1992, de eerste klimaatconferentie im Rio de Janeiro. En iedere keer werd beloofd ‘we gaan klimaatverandering aanpakken’. En iedere keer is het niet gebeurd. Nederland loopt volop achter. We hebben doelstellingen en die zijn niet gehaald.”

De presentatoren trachtten nog even een mediamomentje te creëren door hem het historische antiklimaat-gedram van inmiddels VVD-staatssecretaris van Klimaat Dilan Yeşilgöz voor te houden maar hij weigerde daar op in te gaan. “Het gaat me nu om actie, niet om wat er twee jaar geleden gezegd is.”

Vervolgens werd gevraagd of hij niet beter het verbond met de PvdA kan opzeggen om toetreding van GroenLinks tot het kabinet mogelijk te maken. Een zichtbaar verbaasde Klaver liet een veelzeggende stilte het werk doen. Om vervolgens nog even te verduidelijken: “Nee.” En uit te leggen dat om het klimaat te redden progressieve krachten juist samen moeten werken.