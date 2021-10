Asielzoekers worden in Kroatië met geweld de EU-grens met Bosnië en Herzegovina over gejaagd. Dat blijkt uit onderzoek van Lighthouse Reports en Pointer (KRO-NCRV). Zij beschikken ook over beeldmateriaal waarop te zien is hoe de Kroatische interventiepolitie met stokken inslaat op de vluchtelingen. De Europese Commissie zegt ‘zeer bezorgd’ te zijn over de mishandelingen en roept op tot verder onderzoek. De Kroatische regering ontkent alle betrokkenheid.

Het beschikbare beeldmateriaal bestaat uit opnames met verborgen camera’s, gemaakt met telefoons en drones, en satellietbeelden. Zo is op de dronebeelden te zien hoe twee busjes aan een bosweg stoppen die naar de grens leidt. Eerst stappen agenten uit die hun bivakmutsen opzetten. Dan wordt de achterklep geopend waaruit de asielzoekers worden gehaald. Met stokken worden ze opgejaagd. Op weer andere beelden is te zien hoe dat in zijn werk gaat: terwijl de asielzoekers aan komen rennen, staat er een agent ontspannen te wachten tot hij iedereen die langskomt met een knuppel kan slaan. Op foto’s zijn de ernstige verwondingen te zien die dat oplevert.

Uit verklaringen blijkt ook dat de asielzoekers hun bezittingen moeten afstaan, waaronder kleding, geld en telefoons, waardoor ze geen kant meer op kunnen. Onder de slachtoffers bevinden zich ook minderjarigen. De vluchtelingen komen onder andere uit Syrië en Afghanistan.

EU governments deny the existence of a violent campaign by masked men to turn away asylum seekers at EU borders. A months-long investigation by @LHReports & leading media unmasks these groups, reveals who commands & finances them pic.twitter.com/nGNFs5Epsi — Lighthouse Reports (@LHreports) October 6, 2021

The men used a specific type of baton, called Tonfa, with which they beat Afghan & Pakistani asylum seekers. The Tonfa is only issued by Croatian authorities to the Intervention Police pic.twitter.com/7yVLJrE2iV — Lighthouse Reports (@LHreports) October 6, 2021

Hoewel de busjes en de uniformen van de agenten geen merktekens dragen en zij zelf bivakmutsen ophebben, bevestigen bronnen dat het om de Kroatische interventiepolitie gaat. De acties zouden onderdeel zijn van operatie Koridor die is ingesteld om vluchtelingen langs de EU-buitengrens tegen te houden. De operatie wordt gefinancierd vanuit het fonds voor interne veiligheid van de Europese Unie. Tussen 2014 en 2020 ontving Kroatië ruim 110 miljoen euro.

Vluchtelingen die de Europese Unie binnenkomen hebben recht op een asielprocedure. Daarnaast is het mishandelen van mensen in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Zweedse Eurocommissaris Ylva Johansson zegt namens de Europese Commissie geschokt te zijn over de nieuwe onthullingen en heeft overleg gevoerd met ministers in Kroatië, maar ook in Griekenland dat ook met regelmaat vluchtelingen mishandeld of in gammele bootjes terug de open zee op duwt. Vrijdag worden de mishandelingen en illegale pushbacks besproken op een vergadering van de EU-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken in Luxemburg.