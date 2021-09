Nu de theaters weer opengaan komt er ook een einde aan Promenade, het programma dat week na week bewees dat Nederland juist geen kutland is. In de laatste aflevering bespreekt het vaste panel het onwaarschijnlijke succes van Snollebolleke Rob Kemps, die hoge ogen gooit met The Wheel en Chansons!

Ook wordt de dagelijkse talkshow van de heren van Veronica Inside besproken. Presentator Diederik Ebbinge, die zich na Promenade gaat wijden aan het ontwikkelen van nieuwe formats, kan het nauwelijks aanzien. Een talkshow met een vast panel: dat had hij toch bedacht? En waarom hebben al die andere talkshows opeens ook van die lage kijkcijfers?

Dat we nog veel van Ebbinge zullen horen, blijkt wel als hij het een en ander vertelt over het programma met BN’ers dat hij nu ontwikkelt: Drop of Dronder. Ook het format ‘Kutje of Omtzigt’ wordt vast een denderend succes.