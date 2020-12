Han Peekel heeft een portret gemaakt van de gewezen ombudsman, ex-politicus en oud-VARA-voorzitter Marcel van Dam. In het programma komen hoogtepunten uit diens carrière voorbij. Van Dam vertelt over zijn ouders, de Tweede Wereldoorlog en over zijn studie sociologie. “Tijdens die studie ben ik tot de conclusie gekomen dat de sociaal-democratie het beste was voor de samenleving.”

Van Dam spreekt in het programma over Joop den Uyl, van wie hij leerde wat vasthoudendheid inhield. “Als je ergens in gelooft, dan heb je heel vaak dat je andere mensen niet mee kunt krijgen. Je moet niet blijven drammen, je moet je verlies weten te nemen, maar je moet het nooit opgeven.”

De eerste tv-ombudsman prikt in het programma voorts enkele hardnekkige mythes rond de Exota-affaire door. Ook doet hij uit de doeken hoe hij de term ‘belubberen’ bedacht. Het blijkt een spontane ingeving te zijn geweest. Van Dam bedacht zich op het laatste moment dat hij de term ‘belazeren’ niet kon gebruiken, en koos daarom – tot ergernis van Ruud Lubbers – voor ‘belubberen’.