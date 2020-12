Artsen, verpleegkundigen, leerkrachten, machinisten en andere mensen in de frontlinie lieten eerder dit jaar in het programma Frontberichten zien hoe Nederland werd getroffen door de pandemie. In een zondag uitgezonden special blikken zij terug op een zwaar jaar. “Ik had geen zorgen. Wel toen het bericht kwam dat er nauwelijks beschermingsmiddelen waren, begon ik wel een beetje buikpijn te krijgen”, vertelt rijdende doktersassistente Martine.