Een documentaire uit 2013 over de legendarische dichter Jules Deelder die donderdag onverwacht op 75-jarige leeftijd overleed: Jules Deelder blikt terug op zijn leven. Een autobiografie verpakt als documentaire waarbij alle aspecten van de Deelder B.V. aan bod komen: onder meer de poëzie, de oorlog, de dope, de pakken en vanzelfsprekend Rotterdam. In Mijn Leven Als Deelder wordt archiefmateriaal afgewisseld met recent geschoten beelden. Ze vormen samen geen chronologisch verhaal, maar bieden een kijk op een leven in scenes en herinneringen. We zien Deelder debuteren als dichter in Carré. We zien hem op straat in Londen en tijdens een poëzie-festival in Colombia. We zien hem optreden bij de Zwarte Cross en hoe hij zich een nieuw pak laat aanmeten. Op subtiele wijze toont de documentaire dat J.A. Deelder door de jaren heen zijn imago steeds beter heeft geperfectioneerd en dat alles wat hij doet in het teken staat van de Deelder B.V. Maar of hij in een hotelbar in Kiev herinneringen ophaalt met zijn dochter Ari, tevens manager, of in de tandartsstoel zit: Jules Deelder blijft wie hij is.