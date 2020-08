Ernst Kuipers, voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg, maakt zich zorgen over een tweede golf, vertelde hij maandag bij Op1. “Als het aantal besmettingen zich nog een paar keer verdubbelt, zit je zo weer op de 250.000 die we begin april hadden.”

Hij roept daarom mensen op zich te laten testen bij klachten. Probleem is wel dat mensen lang moeten wachten op de uitslag van de test. Bij Kuipers’ zoon zaten er bijvoorbeeld bijna vier dagen tussen het telefoontje naar de GGD en de uitslag. “Ik kan me voorstellen dat andere studenten denken: dat gaan we niet doen, want dan moet je met dit prachtige weer vier dagen in quarantaine.”