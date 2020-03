In de documentaire Oma en Chris & de rode auto portretteert Ingrid Kamerling haar grootmoeder en neef. Oma Hildegard (94) en haar kleinzoon Chris (30) zijn twee avonturiers in het zorgsysteem. Chris is een bijzondere jongen, hij woont in een woongroep en zorgt drie dagen per week voor zijn oma. Samen delen ze een passie voor reizen, kijken ze graag naar de bekende Franse film Intouchables en geloven ze dat niets in het leven onmogelijk is. Tegen het advies van de familie in neemt Chris zijn oma mee op hun laatste reis naar Luxemburg. Ontroerende mantelzorgroadmovie.