OMT-lid Jan Kluytmans vertelde bij Op1 dat de omikron-variant gevolgen met zich meebrengt die tot voor kort door iedereen voor onwaarschijnlijk werden gehouden. Hij legt aan de hand van voorspellingen over de mogelijke ontwikkeling uit dat de harde voorzorgsmaatregelen de enige manier zijn om omikron in te dammen. Als er niet of te weinig ingegrepen worden zal binnen de kortste keren een golf aan met omikron besmette patiënten de zorg overspoelen.

Omikron lijkt op het eerste oog mensen minder ziek te maken maar dat kan schijn zijn. Kluytmans wijst er op dat jongeren als eersten besmet raken en die over het algemeen een betere afweer hebben tegen het virus en minder ernstig ziek worden. Als de verspreiding onder ouderen begint toe te nemen kan dat beeld volledig veranderen. “We kunnen het risico niet nemen dat het dan verkeerd uitpakt.”

De Belgische expert Marc van Ranst legt uit dat de overheid in zijn land geen lockdown afkondigt omdat de boostercampagne daar al veel verder is en de bevolking beter beschermd is. Hij vertelt hoe het virus de wetenschap nu weer zo heeft kunnen verrassen.