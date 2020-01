Op1, de nieuwe late night talkshow op NPO 1, haalde de eerste aflevering ruim een miljoen kijkers. Dat is meer dan Eva Jinek op RTL 4 die net onder de miljoen bleef steken. Een van de gasten was minister van Defensie Ank Bijleveld, naar aanleiding van de deelname van Nederland aan een veiligheidheidsmissie in de Straat van Hormoez en de dreigende escalatie van conflicten in het Midden-Oosten.

De eerste aflevering werd gepresenteerd door BNNVARA-gezichten Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra. Vijf duo’s wisselen elkaar door de week af als presentatoren.