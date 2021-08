Promenade is terug. Het immer urgente tv-programma dat het kijken van alle andere programma’s overbodig maakt, fileert in de eerste uitzending de interviewtechniek van Jaïr Ferwerda. Ook bespreekt het panel, dat tijdelijk is uitgebreid, het opheffen van De Vooravond wegens een gebrek aan urgentie. Dat Renze een gebrek aan urgentie uitstraalde staat buiten kijf, maar geldt dat ook voor Sifan? Aan het eind staat Promenade op smaakvolle wijze stil bij de moord op Peter R. de Vries, die ook in Promenade een graag geziene gast was.