De media-show Promenade belicht deze week onder meer Wie is de mol? Het kijkcijferwonder gaat dit jaar zijn 20e seizoen in en lijkt de kijkers al amuserend te begeleiden naar het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De media-experts buigen zich onder de charismatische leiding van host Diederik Ebbinge over het succes. Zo blijkt Wie is de mol? niet volledig afhankelijk van de onweerstaanbare aantrekkingskracht van BN’ers. Volgens een van de expert-analyses kan het programma zich zelfs veroorloven minder bekende BN’ers of zelfs totaal onbekende BN’ers in te zetten.