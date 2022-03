In het tv-programma Buitenhof was zondag de Russische ambassadeur Aleksander Sjoelgin te gast. Wie vooraf dacht, of wellicht hoopte, dat er ook maar iets van een kritische houding richting de aanval op Oekraïne of het gekozen pad van Vladimir Poetin te horen zou zijn, kwam bedrogen uit. Niet verrassend echode Sjoelgin voor de propaganda van het Kremlin.

Terwijl Rusland voor het oog van de wereld Oekraïne is binnengevallen en dag in dag uit bommen werpt, ook op burgerdoelen, met vele doden en gewonden als gevolg, denkt Sjoelgin er bij weldenkende mensen mee weg te komen door juist het omgekeerde te beweren: het is juist Oekraïne die de agressor is en over massavernietigingswapens beschikt. Het is de riedel die al klonk ver voor de Russische invasie begon. Poetin kwam Oekraïne bevrijden van een onderdrukkende regering vol nazi’s, zo luidden de berichten uit het Kremlin. Ook het met de grond gelijk maken van een kraamkliniek in Marioepol was juist een goede actie, aldus Sjoelgin. Het gebouw vol baby’s en waar vrouwen lagen te bevallen en waar hoogzwangere vrouwen in paniek de vlammen probeerden voor te blijven, was in werkelijkheid een basis van een extreemrechts legeronderdeel. Rusland valt sowieso geen burgers aan, beweert Sjoelgin waarbij hij alle bewijs van het tegendeel straal negeert.

Het denazificatie-sprookje blijft ook bij Sjoelgin intact. Volgens de ambassadeur stopt Poetin pas met zijn oorlog als dat doel bereikt is, oftewel: als Rusland een zelfgekozen regering in Kiev installeert. De dreiging met nucleaire wapens van Poetin betekent volgens Sjoelgin dat die alleen worden ingezet ter verdediging. Geruststellend is dat niet, aangezien de ambassadeur even ervoor nog ten onrechte beweerde dat Oekraïne van plan is zo’n grootschalige aanval uit te voeren.

Ook te gast was Renée Jones-Bos, oud-ambassadeur in Moskou en Washington. Volgens haar zijn de leugens van Sjoelgin tekenend voor de werkwijze van het Kremlin: ‘‘Verwarring zaaien, alternatieve scenario’s, voortdurend nieuwe theorieën opperen met het doel zoveel verwarring dat mensen denken, hier zit misschien toch wat in.’

Op sociale media werd vooral met onbegrip gereageerd op de keuze Sjoelgin aan het woord te laten. Wel was er lof voor presentator Maaike Schoon die de ambassadeur niet zonder tegenspraak liet leeglopen.

Wat wil #buitenhof met het uitnodigen van de spreekpop van Putin bereiken? — Marietje Schaake (@MarietjeSchaake) March 13, 2022

Waarom verklaren we deze Russische ambassadeur niet tot persona non grata, m.a.w. schoppen we hem niet het land uit? #buitenhof — Leo Lewin (@leolewin) March 13, 2022

Het interview van @maaikeschoon met de Russische ambassadeur was van hoog niveau. Jeremy Paxman had er nog een puntje aan kunnen zuigen. #buitenhof — Arend Jan Boekestijn (@ajboekestijn) March 13, 2022

Het is totaal zinloos om een man als Aleksandr Sjoelgin te interviewen zoals nu bij Buitenhof gebeurde. Er komt alleen maar voor hem verplichte staatspropaganda uit zijn mond. Hij kan niet anders, op straffe van vervelende gevolgen voor zijn diplomatieke loopbaan. — Hans de Vreij (@hdevreij) March 13, 2022