Promenade-host Diederik Ebbinge en vaste gasten Ton Kas, Henry van Loon en Eva Crutzen grossieren in gemeenplaatsen, open deuren en clichés en slagen er zo in de talkshowbattle, Iran, een mogelijk vuurwerkverbod en de Australische bosbranden in no-time te behandelen. Zo maakt Promenade alle andere talkshows overbodig. Waarvan akte!