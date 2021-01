Het is niet alleen de taak van de media om allerhande meningen over de politiek een podium te bieden, maar ook om te laten zien hoe die politiek van binnenuit werkt. Journalisten moeten zelf op onderzoek uitgaan. Met eigen ogen aanschouwen wie onze volksvertegenwoordigers zijn, hoe zij tot besluiten komen en in welke context zij hun werk doen. Dat doet de VPRO sinds jaar en dag. We nodigen Mark Rutte en andere vooraanstaande politici van alle stromingen uit in Zomergasten en we maakten de afgelopen jaren documentaires over onder andere Wouter Bos, Geert Wilders, Frans Timmermans, en premiersportretten van Ruud Lubbers en Wim Kok. We doen dat altijd volgens onze strenge journalistieke normen, waarbij volstrekte onafhankelijkheid en de autonome keuzes van de maker leidend zijn. Dat geldt ook voor de documentaire over Sigrid Kaag.

Het hoort bij de democratie dat media laten zien hoe het politieke bedrijf werkt. Daarbij zijn dit soort documentaires belangrijk, ze geven meer inzicht dan een tweet of een snelle quote en dragen daarmee bij aan genuanceerde beeldvorming. We vinden het voor onze open democratie geen goede ontwikkeling als Tweede Kamerleden en zogeheten opiniemakers vooraf, zonder ook maar een seconde van de documentaire te hebben gezien, al hun oordeel klaar hebben en opperen dat deze film niet zou mogen worden uitgezonden.