Zembla onderzoekt in de documentaire Azen op de Erfenis waarom financiële ouderenmishandeling zo moeilijk te stoppen is. De perfecte misdaad: zo noemen deskundigen het financieel uitbuiten van ouderen. Bankrekeningen leegtrekken, boodschappen betalen met de pinpas van moeder en mantelzorgers die plotseling in testamenten opduiken. Wat begint als mantelzorg, ontaardt geregeld in het misbruiken van vertrouwen. Vaak komt de oplichting pas na het overlijden aan het licht, als de erfenis opgesoupeerd blijkt.

Jaarlijks overkomt het duizenden ouderen. Maar ze doen zelden aangifte. Ze schamen zich, het is nog steeds een taboe. Dus de daders, vaak familie, komen er vrijwel altijd mee weg. De overheid heeft financiële ouderenmishandeling al sinds 2011 op de agenda staan. Zo moeten verschillende instanties als Veilig Thuis en gemeenten het financieel uitbuiten van ouderen voorkomen, signaleren en stoppen. Toch neemt het aantal meldingen van ouderenuitbuiting nog steeds toe.

Op de site legt Zembla uit wat je kunt doen als een oudere wordt uitgebuit.